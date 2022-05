Visite guidée – Eu : Promenade historique du 12ème au 19ème siècle Eu, 27 mai 2022, Eu.

Visite guidée – Eu : Promenade historique du 12ème au 19ème siècle Place Guillaume le Conquerant Bureau d’Accueil Touristique de la Ville d’Eu Eu

2022-05-27 10:30:00 – 2022-05-27 12:00:00 Place Guillaume le Conquerant Bureau d’Accueil Touristique de la Ville d’Eu

Eu Seine-Maritime

La Ville d’Eu, dernier domaine royal de France, déploie un patrimoine exceptionnel.

Ses monuments forcent l’admiration et nous rappellent la foi et le génie de ses bâtisseurs.

Visite commentée des principaux monuments : Collégiale gothique, Crypte du XIIème et gisants médiévaux, Chapelle des Jésuites et rues anciennes.

Se présenter 15 minutes avant l’heure de départ pour le règlement,

Place limitées.

+33 2 35 86 05 69

