Etueffont Forge Musée Etueffont, Territoire de Belfort Visite guidée Etueffont Haut Forge Musée Etueffont Catégories d’évènement: Etueffont

Territoire de Belfort

Visite guidée Etueffont Haut Forge Musée, 18 septembre 2021, Etueffont. Visite guidée Etueffont Haut

le samedi 18 septembre à Forge Musée

Alain vous emmènera sur les trace**s d’Etueffont Haut** grâce à sa visite guidée illustrée de cartes postales anciennes. **Au programme :** _* Départ de la Forge-musée_ _* Eglise_ _* Monument aux morts_ _* Retour Forge-musée_ **1H30 de visite pédestre**

Sur inscription en Mairie

Venez découvrir Etueffont qui occupe une zone de piémont dans la région sous-vosgienne au Nord du Territoire de Belfort. Forge Musée 2 rue Lamadeleine 90170 Etueffont Etueffont Territoire de Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Etueffont, Territoire de Belfort Autres Lieu Forge Musée Adresse 2 rue Lamadeleine 90170 Etueffont Ville Etueffont lieuville Forge Musée Etueffont