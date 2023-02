Visite guidée et rencontre avec l’artiste Antoine Chabaux Val-de-Moder Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin EUR Dans le cadre des Journées des Métiers d’Arts, le Musée de l’Image Populaire propose une visite guidée de l’exposition “A livre ouvert” et une rencontre avec l’artiste Antoine Chabaux. Date : Dimanche 2 avril 2023 à 15h

Tarif : 3,50 euros (entrée du musée sans supplément pour la visite guidée)

Durée : 1 heure

Réservation OBLIGATOIRE au 03 88 07 80 05 ou par mail musee@commune-valdemoder.fr Val-de-Moder

