Visite guidée et promenade conseils dans les roseraies du château de Mesnil Geoffroy Château de Mesnil Geoffroy, 4 juin 2021-4 juin 2021, Ermenouville.

Visite guidée et promenade conseils dans les roseraies du château de Mesnil Geoffroy

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Château de Mesnil Geoffroy

Promenade-conseils de la roseraie avec le jardinier le samedi 5 juin, avec le price Kayali le dimanche 6 juin.Conseils d’entretien et de taille le samedi, découverte des parfums le dimanche Promenades guidées et découverte des roseraies (2300 rosiers). Conseils pratiques sur l’entretien et le choix des espèces, en fonction du terrain et des parfums. Comment traiter les maladies, quel rosier choisir selon l’endroit du jardin, comment multiplier un rosier etc. Puis découverte de la bzasse cour de collection, et détente musicale dans le Jardin des Murmures.

8€, gratuit < 18ans Conseils d'entretien et de taille, découverte des parfums Château de Mesnil Geoffroy 2 chemin de la Dame Blanche, 76740 Ermenouville Ermenouville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T14:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00