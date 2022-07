Visite guidée et musicale « La coquine »

Visite guidée et musicale « La coquine », 19 août 2022, . Visite guidée et musicale « La coquine »



2022-08-19 16:00:00 – 2022-08-19 0 0 EUR Copains comme cochons, art et sexe font bon ménage depuis longtemps… pour preuve quatre œuvres éparpillées en ville, autour desquelles David, musicien coquin, agrémente les commentaires de quelques chansons coquines. Copains comme cochons, art et sexe font bon ménage depuis longtemps… pour preuve quatre œuvres éparpillées en ville, autour desquelles David, musicien coquin, agrémente les commentaires de quelques chansons coquines. Copains comme cochons, art et sexe font bon ménage depuis longtemps… pour preuve quatre œuvres éparpillées en ville, autour desquelles David, musicien coquin, agrémente les commentaires de quelques chansons coquines. Ot Grand Dax dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville