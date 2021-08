Belmont-sur-Rance Collégiale de Belmont Aveyron, Belmont-sur-Rance Visite guidée et montée au clocher Collégiale de Belmont Belmont-sur-Rance Catégories d’évènement: Aveyron

Edifice construit de 1515 à 1524. Cette collégiale est l’oeuvre de l’architecte Pierre Balangier d’Albi. En grès rouge typique de la région, elle est composée de 3 parties, d’une nef, d’une tour carrée flanquée de 4 énormes contreforts et d’une flèche octogonale qui culmine à 74 mètres supportant au sommet une statue de l’archange Saint Michel terrassant le dragon. Cet édifice de style gothique flamboyant fut construit en à peine 9 ans pour le gros oeuvre. Un enchantement qui mérite l’ascension !

Les dernières montées au clocher auront lieu à 17h30, prévoir de bonnes chaussures

Visite de la nef, montée au clocher (200 marches), découverte de la salle capitulaire et du carillon composé de 13 cloches. Vue à 360° sur le village et les monts de Lacaune. Collégiale de Belmont 12370 Belmont-sur-Rance Belmont-sur-Rance Aveyron

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

