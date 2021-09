La Postolle La Postolle La Postolle, Yonne Visite guidée et insolite du patrimoine de La Postolle La Postolle La Postolle Catégories d’évènement: La Postolle

Yonne

Visite guidée et insolite du patrimoine de La Postolle La Postolle, 18 septembre 2021, La Postolle. Visite guidée et insolite du patrimoine de La Postolle

La Postolle, le samedi 18 septembre à 14:00

Départ toutes les heures pour une visite guidée du village, et de l’église Saint Joseph et Saint Fiacre datant du XIIIème siècle. Découvrez le tilleul Rosny planté sous Henri IV en 1598 (arbre remarquable). Explorez les habitations troglodytiques. Arbres remarquables, habitations troglodytiques, église St Joseph – St Fiacre La Postolle 11 rue de Vermont 89260 La Postolle La Postolle Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Postolle, Yonne Autres Lieu La Postolle Adresse 11 rue de Vermont 89260 La Postolle Ville La Postolle lieuville La Postolle La Postolle