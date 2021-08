Lyon 02 Magasin printemps Lyon 02, Métropole de Lyon Visite guidée et histoire du Printemps Lyon Magasin printemps Lyon 02 Catégories d’évènement: Lyon 02

Métropole de Lyon

Visite guidée et histoire du Printemps Lyon Magasin printemps, 18 septembre 2021, Lyon 02. Visite guidée et histoire du Printemps Lyon

Magasin printemps, le samedi 18 septembre à 10:00

Au cours d’une conférence et d’une visite guidée, vous découvrirez l’histoire de cette maison emblématique du commerce français, ses innovations et ses engagements. Une fabuleuse aventure entre architecture, mode et histoire, pour découvrir les secrets et coulisses d’un monument lyonnais. Inscription aux horaires suivants (durée de la visite 01h30) : 10h00 11h00 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30

Gratuit – Uniquement sur réservation.

Le 18 septembre, le Printemps Lyon dévoile ses coulisses et propose un parcours guidée : de la terrasse à la vue panoramique à ses appartements privés. Magasin printemps 42 place de la République, 69002 Lyon 02 Lyon 02 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lyon 02, Métropole de Lyon Autres Lieu Magasin printemps Adresse 42 place de la République, 69002 Lyon 02 Ville Lyon 02 lieuville Magasin printemps Lyon 02