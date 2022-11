Visite guidée et goûter traditionnel danois : goûter de Noël au Gué aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Visite guidée et goûter traditionnel danois : goûter de Noël au Gué aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie, 17 décembre 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Visite guidée et goûter traditionnel danois : goûter de Noël au Gué aux Biches

Château du Gué aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

2022-12-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-18 17:00:00 17:00:00 Bagnoles de l’Orne Normandie

Orne Le Château du Gué aux Biches ouvre ses portes sur une ambiance de Noël Danois. Dès votre arrivée dans l’immense parc, Klaus et Soren vous accueillent et vous guident. Un long couloir décoré de trophées de chasse, une salle à manger chaleureuse et des chambres somptueuses. La magie opère dans un décor de Noël Danois. Petit à petit l’odeur du vin chaud et des beignets de pommes envahissent le château et vous conduisent agréablement vers la salon où trône le majestueux sapin de Noël. Durée (visite + goûter) : environ 2h00 – règlement sur place en espèces. Le Château du Gué aux Biches ouvre ses portes sur une ambiance de Noël Danois. Dès votre arrivée dans l’immense parc, Klaus et Soren vous accueillent et vous guident. Un long couloir décoré de trophées de chasse, une salle à manger chaleureuse et des chambres somptueuses. La magie opère dans un décor de Noël Danois. Petit à petit l’odeur du vin chaud et des beignets de pommes envahissent le château et vous conduisent agréablement vers la salon où trône le majestueux sapin de Noël. Durée (visite + goûter) : environ 2h00 – règlement sur place en espèces. Bagnoles de l’Orne Normandie

dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Château du Gué aux Biches Bagnoles de l'Orne Normandie Orne Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville Bagnoles de l'Orne Normandie Departement Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnoles-de-lorne-normandie/

Visite guidée et goûter traditionnel danois : goûter de Noël au Gué aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie 2022-12-17 was last modified: by Visite guidée et goûter traditionnel danois : goûter de Noël au Gué aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie 17 décembre 2022 Bagnoles de l'Orne Normandie Château du Gué aux Biches Bagnoles de l'Orne Normandie Orne Orne

Bagnoles de l'Orne Normandie Orne