Château de Montois, le dimanche 5 juin à 14:30

Au départ des jardins jouxtant le château, la visite débutera par un récit rapide de l’histoire connue du lieu avant de se concentrer sur les étapes de la réhabilitation du parc entreprise en 2014 après près de 10 ans de négligence. Elle se poursuivra par une promenade à travers le ravin qui mène à la pommeraie et à l’ancien verger du Château puis se conclura par un goûter tiré du sac et une discussion collective inspirée de la visite et de la fresque des 4 saisons créée par les élèves de Ressons Le Long. Cette discussion donnera l’occasion de réfléchir sur le thème des jardins face au changement climatique et aux moyens d’action à mettre en oeuvre à notre échelle pour préserver les écosystèmes. Afin d’organiser au mieux la visite et ce temps d’échange et de discussion, la réservation est obligatoire afin de nous permettre d’anticiper l’affluence, merci de votre coopération.

Entrée libre sur inscription, prévoir un goûter tiré du sac et un plaid ou une couverture (ou autre) pour profiter confortablement du verger !

Visite guidée des jardins et des extérieurs du Château de Montois (ancien verger, pommeraie, ravin…) pour témoigner des choix et incidents qui ont ponctué leur réhabilitation progressive. Château de Montois 71 rue du Cleux Ressons-le-Long Aisne

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T17:30:00

