Var

le samedi 4 juin à 09:30

Après l’incendie de 2003 sur la colline de Miremer, surgirent de la végétation calcinée d’anciens murs de jardins en terrasse. Ce fut le point de départ d’un projet qui dura 5 ans et qui conduisit à la création d’un conservatoire de figuiers, en partenariat avec le Conservatoire botanique de Porquerolles. C’est l’histoire de ce projet que cette balade vous racontera : remontage des murs, plantations, etc. Il s’agira aussi de découvrir cette essence méditerranéenne par excellence, ses différentes variétés et son incroyable mode de reproduction qui repose entièrement sur une minuscule guêpe.

Gratuit, sur reservation. Nombre de place limité.

Venez découvrir découvrir cette essence méditerranéenne par excellence, ses différentes variétés et son incroyable mode de reproduction qui repose entièrement sur une minuscule guêpe.

2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T11:30:00

