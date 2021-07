Bordeaux JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux, Gironde Visite guidée et fabrication de kokedamas JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Visite guidée et fabrication de kokedamas JARDIN BOTANIQUE Bastide, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Bordeaux. Visite guidée et fabrication de kokedamas

du vendredi 23 juillet au lundi 23 août à JARDIN BOTANIQUE Bastide

Ah, la jungle, cette forêt foisonnante, impénétrable et luxuriante ! Certains pensent aux vacances, au dépaysement, aux odeurs de mangue et d’ananas ! D’autres vont penser à l’Amazonie, au Congo, aux grands singes, aux grands fauves ou encore à Mowgli ! Quant aux botanistes, leur vision diffère… Au fil de la visite de l’exposition « Jungle » suivie d’une activité de fabrication de kokedamas, vous construirez votre propre représentation de la jungle.

5 €

visite guidée de l’exposition JUNGLE et atelier kokedamas JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T16:00:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T16:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T16:00:00;2021-08-23T14:00:00 2021-08-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu JARDIN BOTANIQUE Bastide Adresse Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville JARDIN BOTANIQUE Bastide Bordeaux