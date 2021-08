Bar-le-Duc Lycée Raymond Poincaré Bar-le-Duc, Meuse Visite guidée et exposition au lycée Lycée Raymond Poincaré Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Visite guidée et exposition au lycée Lycée Raymond Poincaré, 17 septembre 2021, Bar-le-Duc. Visite guidée et exposition au lycée

Lycée Raymond Poincaré, le vendredi 17 septembre à 14:00

### Visites guidées et exposition de souvenirs de l’association des anciens élèves du lycée Raymond Poincaré. Venez découvrir les lieux patrimoniaux du lycée Raymond Poincaré : son ancienne chapelle, sa collection d’instruments scientifiques classée monument historique ainsi que sa bibliothèque où seront exposés des souvenirs des anciens élèves.

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00

