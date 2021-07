Montauban Musée Cayenne (Siège de l'Union des Compagnons du Tour de France) Montauban, Tarn-et-Garonne Visite guidée et démonstration Musée Cayenne (Siège de l’Union des Compagnons du Tour de France) Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Musée Cayenne (Siège de l'Union des Compagnons du Tour de France), le samedi 18 septembre à 10:00

Durant la journée du samedi vous pourrez visiter le musée qui regroupe les oeuvres réalisées par des jeunes de tous métiers et assister à des démonstrations de peintre en décor, travail du bois et de la pierre. Dégustation sur place de plats réalisés par les cuisiniers de l’Union Compagnonnique. Visite guidée du musée avec des démonstrations de métiers : peintre en décor, travail du bois et de la pierre, dégustation. Musée Cayenne (Siège de l’Union des Compagnons du Tour de France) 13, rue de l’Union Compagnonnique, 82000 Montauban Montauban Issanchou Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00

