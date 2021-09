Uzel Musée du Tissage Côtes-d'Armor, Uzel Visite guidée et démonstration de teinture végétale à l’Atelier Musée du Tissage Musée du Tissage Uzel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Uzel

Visite guidée et démonstration de teinture végétale à l'Atelier Musée du Tissage

Musée du Tissage, le samedi 18 septembre à 14:30

Sur le site des Murettes à Uzel, installés dans des anciennes maisons de négociants toiliers et de tisserands, les ateliers de tissage sont restés fidèles à la fabrication de véritables toiles anciennes. Par la suite, ils se tournent vers la création artisanale avec l’aide d’artistes tels que Jeanne Malivel, qui s’inspirent du mouvement “Ar seiz breur” dont faisait partie François Planeix. La visite se déroule au sein de ces anciens ateliers et comprend une démonstration de teinture végétale. Le visiteur profitera également de la présence de Didier Morissonnaud, tisseur et meilleur ouvrier de France qui s’emploie à remonter le métier Jacquard de 5,50 mètres de haut avec l’équipe touristique. Il sera disponible pour répondre à toutes les questions concernant le fonctionnement de cette machine révolutionnaire ! **FESTIVAL “AU FIL DU LIN…”** Cet évènement a lieu dans le cadre des JEP2021 mais également du festival “Au fil du lin…” organisé sur les communes de l’ancien canton d’Uzel (22). _Pour en savoir plus sur les évènements organisés dans le cadre de cette manifestation, rendez-vous sur notre site internet :_ [_[https://festival-aufildulin-uzel.jimdofree.com/](https://festival-aufildulin-uzel.jimdofree.com/)_](https://festival-aufildulin-uzel.jimdofree.com/)

Réservation conseillée / Pass Sanitaire obligatoire

La destinée hors du commun des ateliers Léauté-Planeix (1872-1956) y est présentée de manière ludique et interactive. Musée du Tissage Rue Neuve 22460 Uzel

