Assignan Cave du Château Castigno Assignan, Hérault Visite guidée et dégustation Cave du Château Castigno Assignan Catégories d’évènement: Assignan

Hérault

Visite guidée et dégustation Cave du Château Castigno, 18 septembre 2021, Assignan. Visite guidée et dégustation

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cave du Château Castigno

« La cave la plus originale de France ». Visite commentée de la cave, histoire du domaine et dégustation (tarif réduit 5€ au lieu de 9)€. Chai Château Castigno est réalisé par l’architecte Lionel Jadot. Monolithique, telle une créature végétale juste sortie de terre, le batiment est recouvert d’écorce de chêne liège. De face, il nous observe de son œil unique, de profil, il s’impose tel un sphinx protecteur, gardien des terres qui l’entourent et u ciel, il découvre sa forme parfaite, son identité : une bouteille posée au milieu des vignes.

5€

Visite guidée de la cave du Château Castigno et dégustation. Cave du Château Castigno Rue des écoles, 34360 Assignan Assignan Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Assignan, Hérault Autres Lieu Cave du Château Castigno Adresse Rue des écoles, 34360 Assignan Ville Assignan lieuville Cave du Château Castigno Assignan