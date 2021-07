Pomport Pomport Dordogne, Pomport Visite guidée et dégustation au Domaine de Grange Neuve Pomport Pomport Catégories d’évènement: Dordogne

Pomport

Visite guidée et dégustation au Domaine de Grange Neuve 2021-07-06 – 2021-07-06 Grange Neuve Domaine de Grange Neuve

Pomport Dordogne Le Domaine de Grange Neuve vous convie à visite guidée pédagogique de la propriété (uniquement sur réservation jusqu’à la veille à 18h) suivie d’une dégustation des vins et jus de raisin du domaine accompagnée de produits locaux.

Durée : 2h.

Durée : 2h.

Durée : 2h.

