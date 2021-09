Balma La Grainerie Balma, Haute-Garonne Visite guidée et décalée de La Grainerie – Dimanche 19 septembre La Grainerie Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Visite guidée et décalée de La Grainerie – Dimanche 19 septembre La Grainerie, 18 septembre 2021, Balma. Visite guidée et décalée de La Grainerie – Dimanche 19 septembre

le samedi 18 septembre à La Grainerie

Bien avant d’abriter la Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (installée depuis 2010), le site hébergeait l’Établissement Logistique du Commissariat de l’Air (ELCA 783). Durant cinquante années, l’établissement aura su relever tous les défis et s’adapter en permanence aux besoins, aux contraintes et aux transformations de l’Armée de l’Air jusqu’à sa fermeture définitive en 2002. Le public découvrira, à travers une visite menée par l’artiste Rosemonde, quelques pages de l’histoire de cet ancien site reconverti en espace de cirque. Une manière originale de découvrir un lieu, ses activités et l’histoire du cirque ! _Cet événement inclut des aménagements à l’accessibilité PMR uniquement._ **Gratuit sur inscription** **Jauge limitée** **Tout public** **40 min**

Sur inscription

Dans le cadre des Journées du Patrimoine La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:40:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:40:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu La Grainerie Adresse 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Ville Balma lieuville La Grainerie Balma