du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Accueil par le propriétaire et visite libre avec des scénettes costumées. Le propriétaire vous souhaitera la bienvenue, et évoquera les grandes dates de l’histoire et du château, dans sa famille de façon ininterrompue depuis 800 ans. Vous pourrez, munis d’un descriptif, vous promener librement à l’intérieur du château, dont les pièces seront animées par la famille et les amis, en costume d’époque. [[https://www.chateau-du-fraisse.com/fr](https://www.chateau-du-fraisse.com/fr)](https://www.chateau-du-fraisse.com/fr)

Tarif : 5€ / personne – Gratuit pour les moins de 18 ans.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

