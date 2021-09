Hermonville Place Truchon Hermonville, Marne Visite guidée et commentée du village d’Hermonville Place Truchon Hermonville Catégories d’évènement: Hermonville

Marne

Visite guidée et commentée du village d’Hermonville Place Truchon, 18 septembre 2021, Hermonville. Visite guidée et commentée du village d’Hermonville

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Truchon

Gratuit. Accès libre. Rendez-vous place Truchon, sur le parking près de la mairie. Trois départs de visite : 15h, 16h, 17h. Durée de la visite : 1h, 1h30 environ. Il y aura 3 guides différents. Prévoir de bonnes chaussures confortables.

Gratuit. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur à cette date.

Suivez le guide et découvrez l’histoire de ce village, du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Place Truchon Place Truchon 51220 Hermonville Hermonville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hermonville, Marne Autres Lieu Place Truchon Adresse Place Truchon 51220 Hermonville Ville Hermonville lieuville Place Truchon Hermonville