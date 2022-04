Visite guidée et commentée de la nécropole nationale de Bar le Duc Nécropole Nationale de Bar le Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à Nécropole Nationale de Bar le Duc

Les nécropoles nationales ont pour mission de maintenir la mémoire des soldats morts pour la France en leur offrant une tombe entretenue par l’Etat. Depuis 1915, selon les aléas des conflits et des combats, ces nécropoles ont vu le jour souvent au plus près de la ligne de Front. C’est le cas de la nécropole de Bar le Duc, ville de l’arrière, qui a vu se succéder de nombreux blessés dans ses hôpitaux de guerre et campagne. En cheminant dans la nécropole tout en s’arrêtant sur un certain nombre de tombes spécifiques, parcourez l’étendue de la Grande Guerre avec ceux qui l’ont faîte. Un guide se fera une joie de vous éclairer certains parcours individuels, certaines anecdotes liées aux conflits, enfin de présenter la gestion de masse des corps qu’a engendré le premier conflit mondial.

entrée libre et gratuite

Nécropole Nationale de Bar le Duc
6 AVENUE DU 8 MAI 1945 50000 BAR LE DUC
Bar-le-Duc
Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T11:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T15:00:00;2022-05-20T16:00:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T11:00:00;2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T15:00:00;2022-05-21T16:00:00 2022-05-21T17:00:00

