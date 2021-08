Le Châtellier Parc Botanique de Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, Le Châtellier Visite guidée et balades pédagogiques dans les jardins Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Châtellier

Visite guidée et balades pédagogiques dans les jardins Parc Botanique de Haute Bretagne, 18 septembre 2021, Le Châtellier. Visite guidée et balades pédagogiques dans les jardins

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc Botanique de Haute Bretagne

Considéré comme « l’un des plus beaux parcs paysagers de France » d’après le Guide Michelin, le parc botanique s’étend sur 25 hectares et regroupe une vingtaine de jardins thématiques où s’acclimatent des végétaux des différents continents. Au cœur du parc, dans le salon principal du château de la Foltière, construit sur le plan des malouinières avec sa toiture à croupes, ses frontons triangulaires et son avant-corps, vous trouverez un salon de thé ouvert au public de 14h00 à 18h00. _Au programme : Le samedi à 14h une visite guidée des jardins sera proposée (max. 49 personnes). Le dimanche à 14h00 et à 16h30 des balades seront proposées avec un éducateur pédagogique pour partir à la découverte de la biodiversité du parc (max. 20 personnes). Réservation conseillée_

Tarif de base 7,90€ Tarif réduit 6,90€ 13-18 ans et autres tarifs réduits Tarif enfant 5,00€ 5-12 ans

Venez découvrir l’un des plus beaux parcs paysagers de France qui s’étend sur 25 hectares et qui regroupe une vingtaine de jardins thématiques. Parc Botanique de Haute Bretagne La Foltière, 35133 Le Châtellier Le Châtellier Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Le Châtellier Autres Lieu Parc Botanique de Haute Bretagne Adresse La Foltière, 35133 Le Châtellier Ville Le Châtellier lieuville Parc Botanique de Haute Bretagne Le Châtellier