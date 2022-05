Visite guidée et atelier lotion aux plantes, apaisante pour piqûres d’insectes Jardin botanique au pays des Pertuis Le Château-d'Oléron Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Le Château-d'Oléron

Visite guidée et atelier lotion aux plantes, apaisante pour piqûres d’insectes Jardin botanique au pays des Pertuis, 4 juin 2022, Le Château-d'Oléron. Visite guidée et atelier lotion aux plantes, apaisante pour piqûres d’insectes

Jardin botanique au pays des Pertuis, le samedi 4 juin à 14:00

Visite guidée du jardin pédagogique, découvrir les plantes et leurs utilisations : les médicinales, tinctoriales, oubliées, aromatiques. Apprendre à réaliser une lotion aux plantes pour apaiser les piqûres d’insectes et végétaux.

Gratuit pour la visite guidée, 5€ pour l’atelier limité à 12 participants.

Visite guidée du jardin pédagogique suivi d’un atelier confection d’une lotion apaisante pour piqûres d’insectes Jardin botanique au pays des Pertuis Square François-Mitterrand – Rue du Maréchal Foch, Le Château-d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00

