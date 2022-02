Visite guidée et atelier écriture Musée du Terroir Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Le musée du Terroir est ouvert pendant les vacances de 13h30 à 17h avec visite guidée à 15h et atelier écriture à la plume tout l’après-midi, sans réservation.** La visite peut aussi se faire avec un audioguide, audioguides en 4 langues : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais.

4€ (2€ réduit pour les Villeneuvois, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, détenteurs de la carte crédit-loisirs, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé à taux plein (présentation de justificatif obligatoire).)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T13:30:00 2022-02-07T17:00:00;2022-02-08T13:30:00 2022-02-08T17:00:00;2022-02-09T13:30:00 2022-02-09T17:00:00;2022-02-10T13:30:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-11T13:30:00 2022-02-11T17:00:00;2022-02-14T13:30:00 2022-02-14T17:00:00;2022-02-15T13:30:00 2022-02-15T17:00:00;2022-02-16T13:30:00 2022-02-16T17:00:00;2022-02-17T13:30:00 2022-02-17T17:00:00;2022-02-18T13:30:00 2022-02-18T17:00:00

