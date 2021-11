Laval Laval 53000, Laval VISITE GUIDÉE ET ATELIER ÉCRITURE AU PORTE-PLUME Laval Laval Catégories d’évènement: 53000

Laval 53000 Laval 5 EUR Visite guidée et atelier écriture au porte-plume et à l’encre violette

Le matériel est fourni par le musée.

Durée : 1 h 30 min

Ouvert aux enfants (à partir de 6 ans), et aux adultes.

Tarifs :

• enfant: 5€/personne

