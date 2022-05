Visite guidée et animée du village La Bastide-Clairence La Bastide-Clairence Catégories d’évènement: La Bastide-Clairence

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée et animée du village La Bastide-Clairence, 19 juillet 2022, La Bastide-Clairence. Visite guidée et animée du village La Bastide-Clairence

2022-07-19 20:00:00 – 2022-07-19

La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques Visite guidée accompagnée par des chants et des danses, avec le groupe Esperantza.

La Bastide-Clairence

