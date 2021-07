Espalion Château de Calmont d'Olt Aveyron, Espalion Visite guidée et animations Château de Calmont d’Olt Espalion Catégories d’évènement: Aveyron

Espalion

Visite guidée et animations Château de Calmont d’Olt, 18 septembre 2021, Espalion. Visite guidée et animations

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Calmont d’Olt

Ouvert de 10h30 à 18h 11h : Visite guidée du château. 14h30-16h : Tir du trébuchet suivi d’une visite guidée axée sur les travaux de stabilisation 16h-17h30 : Démonstration et présentation de l’arc et de l’arbalète, deux armes emblématiques du Moyen Âge suivie d’une visite guidée faites par le propriétaire du château.

2,50€ adulte, 2€ enfant à partir de 5 ans

Une journée en famille. Château de Calmont d’Olt Le colombie, 12500, Espalion Espalion Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Espalion Autres Lieu Château de Calmont d'Olt Adresse Le colombie, 12500, Espalion Ville Espalion lieuville Château de Calmont d'Olt Espalion