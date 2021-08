Saint-Brice-en-Coglès Château Le Rocher Portail Ille-et-Vilaine, Saint-Brice-en-Coglès Visite guidée et animations au Château Le Rocher-Portail Château Le Rocher Portail Saint-Brice-en-Coglès Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Découvrez l’intérieur d’un des grands châteaux français, privé entièrement meublé sur plus de 2000m², sa chapelle, ses écuries ainsi que sa galerie Renaissance dans une ambiance sonore inédite, revivez la vie des nobles et des domestiques au 19ème siècle à la « Downton Abbey » français. De nombreuses animations en continu vous seront proposées : – Un marché renaissance – Danseurs et musique Renaissance – Musique baroque à l’intérieur du château – Démonstrations d’artistes – Voitures anciennes – Récoltes dans les jardins – Vente du miel de la saison du Rocher Portail – Visite guidée par le propriétaire Pass sanitaire obligatoire.

Adultes : 10 €, Moins de 12 ans : 6 €, Moins de 4 ans : gratuit, Famille * : 30 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

