Visite guidée et accès à l’exposition “Toulouse-Lautrec Illustrateur” Château du Bosc,demeure de Toulouse-Lautrec, 18 septembre 2021, Camjac.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du Bosc, demeure de Toulouse-Lautrec

Demeure familiale d’exception, ce château médiéval richement meublé est le berceau des souvenirs de l’artiste, Henri de Toulouse-Lautrec, à travers un ensemble de dessins d’enfants, d’objets personnels, d’affiches et de lithographies. L’édifice abrite également une splendide collection de tapisseries d’Aubusson, des Verdures et des grisailles des XVIIe et XVIIIe siècles. Il a été remanié au XVIe siècle et XIXe siècle. Il est au cœur d’un parc avec des arbres inscrits aux espèces remarquables de l’Aveyron. Le Château est membre de l’Association ” La Route des Seigneurs du Rouergue”. Ces châteaux sont signataires d’une charte vous garantissant la qualité de l’accueil, la fiabilité des horaires et la richesse de l’information. Chaque château est unique et vous propose des prestations différentes, [[https://www.seigneurs-du-rouergue.fr/](https://www.seigneurs-du-rouergue.fr/)](https://www.seigneurs-du-rouergue.fr/) Site : [www.chateaudubosc.com](http://www.chateaudubosc.com) et [www.chateaudubosc.fr](http://www.chateaudubosc.fr) Mail : [[contact@chateaudubosc.fr](mailto:contact@chateaudubosc.fr)](mailto:contact@chateaudubosc.fr) Facebook : [[https://www.facebook.com/chateaudubosc](https://www.facebook.com/chateaudubosc)](https://www.facebook.com/chateaudubosc) Instagram : #chateaudubosc #demeuretoulouselautrec

Tarifs 50%, 4€, 2,50€ enfants, prix pour la visite guidée et l’exposition, visites à 10h15, 11h30, 14h00, 15h15, 16h30, places limitées

Château du Bosc,demeure de Toulouse-Lautrec Le Bosc, 12800 Camjac Camjac Aveyron



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:30:00