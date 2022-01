Visite guidée – Espace découverte EDF La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais Visites du mardi au samedi, découverte de l’énergie marémotrice, son principe de fonctionnement, l’histoire de la construction de l’usine. Vue panoramique sur la salle des machines à la fin de la visite et maquette d’une turbine en taille réelle sur place. Visite gratuite, réservation obligatoire. Conditions de visite : – Port d’un masque chirurgical obligatoire à partir de 11 ans

– Désinfection des mains sur le site et avant la visite

– Respect des gestes barrières

– Sacs à dos volumineux interdits

