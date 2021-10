La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Visite guidée – Espace découverte EDF La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Visite guidée – Espace découverte EDF La Richardais, 19 octobre 2021, La Richardais. Visite guidée – Espace découverte EDF 2021-10-19 11:00:00 – 2021-10-22 12:00:00 Espace découverte EDF Barrage de la Rance

La Richardais Ille-et-Vilaine Visites du mardi au vendredi, découverte de l’énergie marémotrice, son principe de fonctionnement, l’histoire de la construction de l’usine. Vue panoramique sur la salle des machines à la fin de la visite et maquette d’une turbine en taille réelle sur place. Visite gratuite, réservation obligatoire. Conditions de visite : – Port d’un masque chirurgical obligatoire à partir de 11 ans

– Désinfection des mains sur le site et avant la visite

– Respect des gestes barrières

– Sacs à dos volumineux interdits

– Animaux interdits à l’exception des chiens guides Visites du mardi au vendredi – De 11h à 12h – Barrage de la Rance espace-decouverte-rance@edfr.fr +33 2 99 16 37 14 https://www.edf.fr/usine-maremotrice-rance/visiter-espace-decouverte Visites du mardi au vendredi, découverte de l’énergie marémotrice, son principe de fonctionnement, l’histoire de la construction de l’usine. Vue panoramique sur la salle des machines à la fin de la visite et maquette d’une turbine en taille réelle sur place. Visite gratuite, réservation obligatoire. Conditions de visite : – Port d’un masque chirurgical obligatoire à partir de 11 ans

– Désinfection des mains sur le site et avant la visite

– Respect des gestes barrières

– Sacs à dos volumineux interdits

– Animaux interdits à l’exception des chiens guides Visites du mardi au vendredi – De 11h à 12h – Barrage de la Rance dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Espace découverte EDF Barrage de la Rance Ville La Richardais lieuville 48.61768#-2.02812