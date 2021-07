Golfech Espace découverte EDF Golfech, Tarn-et-Garonne Visite guidée Espace découverte EDF Golfech Catégories d’évènement: Golfech

Le circuit des énergies de Golfech et l’ascenseur à poissons ———————————————————— Au départ de l’Espace découverte, accompagné d’un guide, le circuit des énergies vous amènera de façon originale et inédite à la découverte des énergies des 2 sites de production de Golfech : l’énergie hydraulique et nucléaire. Vous irez ensuite à la centrale hydro-électrique d’où vous aurez une vue originale « Spéciale Journées du patrimoine »sur les 2 centrales. Un technicien de l’hydraulique vous y attendra pour répondre à vos questions . Pour finir, vous découvriez l’ascenseur à poissons et comment il fonctionne avec un expert de l’association Migado. _-Vous accédez uniquement aux installations de la centrale hydro-électrique, les installations de la centrale nucléaire ne sont pas accéssibles au public-_

Unique en Occitanie, découvrez sur le même site les 2 centrales de Golfech et l'ascenseur à poissons. Espace découverte EDF 82400 Golfech Golfech Tarn-et-Garonne

2021-09-18

