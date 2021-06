Saint-Michel-de-Maurienne Musée de l'Aluminium Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie VISITE GUIDÉE – Espace ALU Musée de l’Aluminium Saint-Michel-de-Maurienne Catégories d’évènement: Saint-Michel-de-Maurienne

**Organisé par le CAUE 73 et l’Espace ALU – Musée de l’aluminium – Saint-Michel-de-Maurienne (73)** De la primaire à la terminale, venez découvrir l’Espace Alu, musée consacré à l’aluminium dans les Alpes. Visite en semi-autonomie avec un livret à remplir par les élèves en fonction de leur niveau. Présence d’un salarié du musée en permanence pour accompagner la visite. > parcours découverte > plus d’info sur le site : [www.espacealu.fr](http://www.espacealu.fr) onglet offre groupes / groupes scolaires / visite avec livret Attention : > les horaires proposés peuvent être adaptés en fonction de la demande de l’enseignant (cf transfert scolaires). > prise de contact en amont avec l’enseignant pour la préparation de la visite

CAUE 73 – Les Enfants du Patrimoine – Visite de l'espace ALU du musée de l'aluminium de Saint-Michel-de-Maurienne
Place de l'Eglise, 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE Saint-Michel-de-Maurienne Savoie

