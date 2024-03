Visite guidée Escapade médiévale Harfleur, dimanche 7 avril 2024.

Visite guidée Escapade médiévale Harfleur Seine-Maritime

De la porte de Rouen à la flamboyante église gothique Saint-Martin en passant par l’hôtel Guillard et l’auberge des Portugais, remontez le temps pour plonger au cœur du Moyen Age. Au fil des ruelles et des quais pavés, vous mesurez la prospérité et le rayonnement d’une des plus importantes cités portuaires de Normandie entre le 11ème et le 16ème siècle.

Spéciale Fête de la Scie.

A partir de 10 ans Durée 1h30

Accès libre, sur réservation au 02 35 13 30 09 ou par mail à tourisme@harfleur.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie

