Plérin

Visite guidée – Escale au Port du Légué Plérin, 10 septembre 2021, Plérin. Visite guidée – Escale au Port du Légué 2021-09-10 – 2021-09-10 En face du bar Les Mouettes 2 Quai Gabriel Péri

Plérin Côtes d’Armor Site méconnu et pourtant chargé d’histoires, le port, ou plutôt les ports de Saint-Brieuc ont beaucoup à raconter.

D’une rive à l’autre, du vieux village aux aires de carénage en passant par le Carré Rosengart, vous découvrirez l’histoire maritime de Saint-Brieuc, l’épopée des terre neuvas, l’évolution des aménagements portuaires pour le développement des industries du XIXème siècle à nos jours.

