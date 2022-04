Visite guidée “Ernest Hébert, portraitiste virtuose” Musée Hébert La Tronche Catégories d’évènement: Isère

Laissez-vous surprendre par la réouverture de la salle consacrée aux portraits réalisés par Ernest Hébert (1817-1908) et découvrez le talent de ce portraitiste qui a su révéler l’âme de ses modèles. Spécialiste du portrait féminin, sa carrière est marquée par des commandes de la bourgeoisie montante au 19e siècle et par son attrait pour le petit peuple paysan des campagnes aux alentours de Rome…

Gratuit. Durée : 45 minutes. Sur inscription au 04 76 42 97 35. Places limitées. Assurée par un guide de Grenoble Alpes Tourisme.

Laissez-vous surprendre par la réouverture de la salle consacrée aux portraits réalisés par Ernest Hébert (1817-1908) et découvrez le talent de ce portraitiste qui a su révéler l'âme de ses modèles.

2022-05-14

