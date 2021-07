Fontainebleau Butte Saint-Louis,forêt domaniale de Fontainebleau Fontainebleau, Seine-et-Marne Visite guidée Ermitage Saint-Louis – Forêt domaniale de Fontainebleau Butte Saint-Louis,forêt domaniale de Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

L’ermitage Saint-Louis se trouve en haut de la butte du même nom dans la forêt domaniale de Fontainebleau. La légende veut que Saint-Louis ait fondé cette chapelle après s’être perdu en forêt. Depuis plusieurs années, l’Office national des forêts en partenariat avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne souhaite valoriser ce site. C’est pourquoi des recherches archéologiques ont repris depuis 2017. L’objectif est de mieux connaitre ce site à travers des éléments de datation, de fonction et d’occupation. Pour des raisons de sécurité, le site est habituellement fermé au public. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’ONF et le CD77 ont décidé d’ouvrir le site au public sous la forme de visites guidées le samedi à 14h et 16h30. Le lieu de rendez-vous se situe au parking du Cabaret Masson situé à 20 min à pied du site archéologique. Le temps de parcours jusqu’à l’ermitage, le guide présentera la forêt et le travaux du forestier. La durée de la visite est estimée à 2h (marche comprise).

Gratuit, sur réservation (bonne condition physique, car marche d’approche pendant 20 min).

