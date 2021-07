Nîmes Colline de Montaury Gard, Nîmes Visite guidée « Entre nature et archéologie » Colline de Montaury Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Colline de Montaury, le samedi 18 septembre à 09:30

ENTRE NATURE ET ARCHÉOLOGIE Partez à la découverte, sur la colline de Montaury, d’une partie du rempart antique édifié sous l’empereur Auguste. Les vestiges des remparts s’érigent encore aujourd’hui à plus de 5 mètres de haut. Les fouilles archéologiques réalisées entre 2014 et 2019 par Richard Pellé vous seront présentées. Samedi à 9h30 – durée 2h Animation proposée par l’association Les 3 Tours Réservation : [mi.aubert@orange.fr](mailto:mi.aubert@orange.fr) Lieu de départ communiqué après l’inscription. Prévoir de l’eau et de bonnes chaussures

Partez à la découverte, sur la colline de Montaury, d'une partie du rempart antique édifié sous l'empereur Auguste.

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T11:30:00

