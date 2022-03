Visite guidée: Entre deux rives Bayonne, 4 juin 2022, Bayonne.

Visite guidée: Entre deux rives Place des Basques Office de Tourisme Bayonne

2022-06-04 – 2022-06-04 Place des Basques Office de Tourisme

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Promenade au bord de l’eau, d’une rive à l’autre, entre Nive et Adour. Une mini rando urbaine au fil des quais, dans le centre ancien, avec au programme chantiers navals et passerelles, villas et chalets, fontaine et fronton…

Pour renouer avec le patrimoine bayonnais et le panorama.

À prévoir, chaussures confortables et bouteille d’eau !

RDV: office de tourisme.

Durée : 2h

Effectif limité. Inscription obligatoire.

+33 5 59 46 09 00

© ville de Bayonne

Place des Basques Office de Tourisme Bayonne

dernière mise à jour : 2022-03-26 par