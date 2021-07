Toulouse Office de tourisme de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Visite guidée “Entre cours et jardins, regards sur les hôtels particuliers” Office de tourisme de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite guidée “Entre cours et jardins, regards sur les hôtels particuliers” Office de tourisme de Toulouse, 18 septembre 2021, Toulouse. Visite guidée “Entre cours et jardins, regards sur les hôtels particuliers”

Office de tourisme de Toulouse, le samedi 18 septembre à 10:30 5€, gratuit – 18 ans, réservation conseillée, nombre de places limité, également le samedi 18 de 10h15 à 12h15

Dans le cœur historique, authentique et préservé, vous déambulez de ruelles en placettes, à la découverte des demeures cossues et des hôtels particuliers. Office de tourisme de Toulouse Square Charles de Gaulle, Donjon du Capitole, 31000, Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00

