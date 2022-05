Visite guidée : Entre cour et jardins Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Visite guidée : Entre cour et jardins Nevers, 21 juillet 2022, Nevers. Visite guidée : Entre cour et jardins Musée de la Faïence 16 Rue Saint-Genest Nevers

2022-07-21 16:30:00 – 2022-08-28

Nevers Nièvre Rendez vous les jeudis 21 juillet, 4 et 28 août pour la visite guidée “Entre cour et jardin” de 16h30 à 18h30.

Partez à la découverte des hôtel particuliers neversois.

Tarifs : 7€.

