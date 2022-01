Visite guidée : Enquête en milieu naturel – Semaine Varoise de la nature La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures Catégories d’évènement: La Londe-les-Maures

Var

Visite guidée : Enquête en milieu naturel – Semaine Varoise de la nature La Londe-les-Maures, 24 septembre 2022, La Londe-les-Maures. Visite guidée : Enquête en milieu naturel – Semaine Varoise de la nature Rendez-vous au parking de l’ENS La Brûlade Avenue Général de Gaulle La Londe-les-Maures

2022-09-24 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-24 Rendez-vous au parking de l’ENS La Brûlade Avenue Général de Gaulle

La Londe-les-Maures Var EUR Partez en famille à la découverte du monde scientifique ! Découvrez les insectes, reconnaissez les empreintes d’animaux, étudiez les plantes et devenez incollable sur la faune et la flore locale ! Rendez-vous au parking de l’ENS La Brûlade Avenue Général de Gaulle La Londe-les-Maures

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Londe-les-Maures, Var Autres Lieu La Londe-les-Maures Adresse Rendez-vous au parking de l'ENS La Brûlade Avenue Général de Gaulle Ville La Londe-les-Maures lieuville Rendez-vous au parking de l'ENS La Brûlade Avenue Général de Gaulle La Londe-les-Maures

La Londe-les-Maures La Londe-les-Maures https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-londe-les-maures/