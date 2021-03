VISITE GUIDEE : Enceinte Philippe Auguste en Rive Droite 4/6 Square Marie Trintignant, 13 avril 2021-13 avril 2021, Paris.

Square Marie Trintignant, le mardi 13 avril à 14:00

Nous verrons ses particularités par rapport à la Rive Gauche et nous replongerons au cœur du Moyen Âge sur des lieux marquants de l’histoire de Paris.

En Rive Droite, se trouve ce qu’on nomme « La Ville » : les rues des marchands. C’est ici vivaient les corporations, les boutiques les plus actives, les changeurs d’argent, le grand marché des Halles et le prévôt des marchands. Nous partirons du Quai des Célestins, près du plus spectaculaire vestige découvert par hasard lors du « nettoyage » du quartier dans les années 194x, 60m de long terminé par la tour de Montgomery, célèbre pour son tournoi funeste avec Henri II.

La ville du XIIIe siècle voit le développement du commerce, des revendications bourgeoises, mais aussi les révoltes contre l’impôt et le pouvoir central : c’est en Rive Droite que vivaient les adversaires du pouvoir Royal : Bourguignons, Guise, bouchers de Paris et Étienne Marcel. S’y trouvaient aussi la Reine, le Roi et leurs soutiens aux heures tragiques de la guerre de cent ans. Nous verrons où.

13 Euros Chaussures de marche ou de sport, masque obligatoire.

Dans ce second parcours sur l’enceinte de Philippe Auguste (1190-1211), nous suivrons ses vestiges en Rive Droite à la recherche de sa présence (2.8km).

