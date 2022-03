Visite guidée en ville et dans l’église sur le thème des fouilles archéologiques Musée de Souvigny Souvigny Catégories d’évènement: Allier

Souvigny

Visite guidée en ville et dans l’église sur le thème des fouilles archéologiques Musée de Souvigny, 14 mai 2022, Souvigny. Visite guidée en ville et dans l’église sur le thème des fouilles archéologiques

Musée de Souvigny, le samedi 14 mai à 20:30

Suivez le guide à la découverte de la cité médiévale de Souvigny et de ses secrets révélés par les fouilles archéologiques de 2007 à 2009. Suivez le guide à la découverte de la cité médiévale de Souvigny et de ses secrets révélés par les fouilles archéologiques de 2007 à 2009. Musée de Souvigny Place Aristide Briand, 03210 Souvigny, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France Souvigny Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Souvigny Autres Lieu Musée de Souvigny Adresse Place Aristide Briand, 03210 Souvigny, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ville Souvigny lieuville Musée de Souvigny Souvigny Departement Allier

Musée de Souvigny Souvigny Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souvigny/

Visite guidée en ville et dans l’église sur le thème des fouilles archéologiques Musée de Souvigny 2022-05-14 was last modified: by Visite guidée en ville et dans l’église sur le thème des fouilles archéologiques Musée de Souvigny Musée de Souvigny 14 mai 2022 Musée de Souvigny Souvigny Souvigny

Souvigny Allier