2022-07-29 – 2022-07-29 Suivez le guide pour une visite guidée dans la ville d'Airvault, découverte du cœur historique. Descendez dans la fontaine souterraine, écoutez l'orgue à cylindre et admirez les voûte gothiques de l'abbatiale. Laissez-vous charmer par cette Petite Cité de Caractère. Rendez-vous sous les halles à 15 h. Gratuit. Cette visite est proposée par la Mairie Airvault, chaque vendredi, une visite aura lieu, du 8 juillet au vendredi 2 septembre.

