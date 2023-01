VISITE GUIDÉE – EN ROUTE VERS L’IMPRESSIONNISME Lodève Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault L’exposition « En route vers l’impressionnisme » illustre l’évolution du paysage depuis la fin du XVIIIe siècle – début XIXe jusqu’aux impressionnistes et au-delà.

Aux côté des plus grands noms, Corot, Courbet, Monet, Marquet, Sisley… découvrez quelques perles inattendues en compagnie d’une guide conférencière. Tarif visite + musée : 13 € tarif plein/ 11 € tarif réduit/ gratuit – de 12 ans

Durée : 45 minutes – Tout public, Accessible aux PMR

Réservation conseillée :

Aux côté des plus grands noms, Corot, Courbet, Monet, Marquet, Sisley… découvrez quelques perles inattendues en compagnie d'une guide conférencière.

+33 4 67 88 86 10 ©MBA Reims-C. Devleeschauwer

