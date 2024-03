Visite guidée : En route sur la Nationale 7 Place de la Résistance Nevers, samedi 13 avril 2024.

Visite guidée : En route sur la Nationale 7 Pour les amoureux de la mythique route ! Samedi 13 avril, 10h30 Place de la Résistance Enfant de 6 à 11 ans : 4€ / Plus de 12 ans : 8€

Visite guidée : » En route sur la Nationale 7 «

Dans le cadre de la Faîtes de la Nationale 7 à Pougues les Eaux le dimanche 14 Avril organisée par l’Association J’aime Pougues, l’Office de tourisme de Nevers vous propose une visite guidée « En route sur la Nationale 7 » le samedi 13 avril à 10h30 à NEVERS.

Les klaxons ! les bouchons ! les belles voitures d’époque ! Tout cela fait partie de l’histoire de la Nationale 7 cette belle route du soleil, des vacances qui amenait les vacanciers dans le sud ! Cette dernière a laissé quelques souvenirs à Nevers. Découvrez son histoire à travers des photographies de différentes époques.

Rendez-vous : Place de la Résistance.

Tarifs : Plus de 12 ans : 8€ / de 6 à 11 ans : 4€.

Réservation obligatoire et billetterie à l’Office de Tourisme.

Pas de remboursement.

