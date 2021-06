Heilly Heilly Heilly, Somme Visite guidée en réalité virtuelle du château d’Heilly Heilly Heilly Catégories d’évènement: Heilly

le samedi 18 septembre

Chaussez votre casque de réalité virtuelle et arpentez les jardins à la françaises, témoignant du savoir-faire exceptionnel des grands architectes paysagistes français de l’époque. Baladez-vous ensuite sur les terrasses du château, offrant une vue panoramique sur le grand canal, long de 2km. Jardins potagers, parcs et orangerie composaient également cet espace de 50 hectares. Vivez le faste du XVIIIe siècle, grâce à la réalité virtuelle !

Infos pratiques : samedi 18 septembre, à 10h30 et 15h00 > 8€ (+12 ans) / 4€ (6 – 12 ans) > Sur réservation auprès de l’office de tourisme du Val de Somme, nombre de places limité

Vivez le faste du XVIIIe siècle, grâce à la 3D ! Chaussez votre casque de réalité virtuelle et arpentez le domaine du château d'Heilly.

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

