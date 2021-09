Sévérac-le-Château Office de tourisme Aveyron, Sévérac-le-Château Visite guidée en occitan du château Office de tourisme Sévérac-le-Château Catégories d’évènement: Aveyron

Sévérac-le-Château

Visite guidée en occitan du château Office de tourisme, 19 septembre 2021, Sévérac-le-Château. Visite guidée en occitan du château

Office de tourisme, le dimanche 19 septembre à 15:30

Après avoir visité la cité médiévale, découvrez le château avec cette visite guidée en occitan. Profitez de cette visite exceptionnelle en occitan du château. Office de tourisme Rue des Douves 12150 Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

