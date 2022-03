Visite guidée en Néerlandais au Saut de Gouloux Gouloux, 27 juillet 2022, Gouloux.

Visite guidée en Néerlandais au Saut de Gouloux Gouloux

2022-07-27 10:00:00 – 2022-07-27

Gouloux Nièvre Gouloux

Le flottage du bois – balade de 1,5 km – max 1h30

Woensdag 27 ju – visite guidée en Néerlandais au Saut de Gouloux

Le flottage du bois

Een korte wandeling, maar eentje vol verhalen! We trekken langs de rivier de Cure richting de waterval en molenruïne van Gouloux. Onderweg krijg je de geschiedenis van ‘le flottage du bois’ te horen. Een tocht in en over de bossen van de Morvan, waarbij Kelten, Romeinen, houthakkers, molenaars, galvachers en nog veel andere figuren die hier overleefden dankzij hout en water, de revue passeren.

Départ à 10h00 – balade de 1,5 km – max 1h30

Gouloux

